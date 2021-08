Nougaro by Laborde L’Athanor, 9 septembre 2021, Albi.

Nougaro by Laborde

L’Athanor, le jeudi 9 septembre à 20:30

« C’est mon frère de race mentale », disait de lui Claude Nougaro. Christian Laborde, professeur de lettres, écrivain, conteur et ami du chanteur, sera sur les planches de l’Athanor le 9 septembre (jour de naissance de Claude) pour son spectacle « Nougaro by Laborde. » Dans ce one-man-show, qu’il a joué 24 fois en Avignon, Christian plonge les spectateurs dans l’univers du « Petit Taureau ». Alternant poèmes et souvenirs partagés, il reconstitue le parcours de l’artiste, ses rencontres, son amour de la musique, de la femme et des mots et se balade avec lui, comme lorsqu’ils partaient ensemble « en patrouille » dans les rues de Paris ou de Toulouse. Plus qu’un spectacle et loin d’être un hommage, « Nougaro by Laborde » est le témoignage d’une fraternité poétique et un voyage direct du coeur de Christian Laborde vers celui de Claude Nougaro. Jeudi 9 septembre à 20h30 à l’Athanor. Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

L’Athanor Place de l’amitié entre les peuples, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-09T20:30:00 2021-09-09T23:59:00