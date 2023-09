Représentation théâtrale au lycée Jean Mermoz Noues de Sienne Vire Normandie, 25 mai 2024, Vire Normandie.

Vire Normandie,Calvados

Ce spectacle est une histoire: celle de l’autrice Leïla Anis, qui a quinze ans et demi lorsqu’elle quitte son Afrique de l’Est natale pour atterrir dans une petite ville de France, en classe de première. Elle se confronte au regard des autres. Est-elle immigrée, lui demande-t-on souvent. Pour elle, elle n’est que de passage en France. Rien n’est moins sûr, mais, pour survivre, elle aime croire qu’elle n’est qu’une touriste et qu’elle rentrera bientôt chez elle.

Sur un plateau que la metteuse en scène Justine Bachelet a imaginé comme lieu de mémoire et de reconstitution, Leïla Anis fait entendre sa voix, celle de sa mère, de son père, de sa soeur et de son petit frère, et toutes les voix de ceux qui arpentent les chemins de l’exil. Elle cherche à donner du sens au cheminement des souvenirs et à la manière dont ils cheminent en nous, pour, enfin, pouvoir vivre pleinement sa nouvelle vie..

2024-05-25 18:00:00 fin : 2024-05-25 . .

Noues de Sienne lycée Jean Mermoz

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie



This show is a story: that of author Leïla Anis, who is fifteen and a half years old when she leaves her native East Africa to land in a small town in France, as a first-year student. She’s confronted with the way others look at her. Is she an immigrant, she is often asked. As far as she’s concerned, she’s just passing through France. Nothing could be further from the truth, but in order to survive, she likes to believe that she’s just a tourist and that she’ll soon be going home.

On a stage that director Justine Bachelet has imagined as a place of memory and reconstruction, Leïla Anis lets her voice be heard, along with those of her mother, father, sister and younger brother, and all the voices of those who walk the paths of exile. She seeks to give meaning to the journey of memories and the way they travel within us, so that, at last, she can live her new life to the full.

Este espectáculo es una historia: la historia de la autora Leïla Anis, que tenía quince años y medio cuando dejó su África oriental natal para aterrizar en una pequeña ciudad de Francia, como estudiante de primer curso. Se enfrenta a la forma en que la miran los demás. A menudo le preguntan si es inmigrante. Para ella, sólo está de paso en Francia. Nada más lejos de la realidad, pero para sobrevivir le gusta creer que sólo es una turista y que pronto volverá a casa.

En un escenario que la directora Justine Bachelet ha imaginado como un lugar de memoria y recreación, Leïla Anis deja oír su voz, junto con las de su madre, su padre, su hermana y su hermano pequeño, y todas las voces de quienes recorren los caminos del exilio. Busca dar sentido al viaje de los recuerdos y al modo en que viajan a través de nosotros, para poder vivir por fin plenamente su nueva vida.

Dieses Stück ist eine Geschichte: die Geschichte der Autorin Leïla Anis, die fünfzehneinhalb Jahre alt ist, als sie ihre ostafrikanische Heimat verlässt und in einer französischen Kleinstadt in der ersten Klasse landet. Sie wird mit den Blicken der anderen konfrontiert. Ist sie eine Immigrantin, wird sie oft gefragt. Für sie ist sie nur auf der Durchreise nach Frankreich. Nichts ist weniger sicher, aber um zu überleben, glaubt sie gerne daran, dass sie nur eine Touristin ist und bald nach Hause zurückkehren wird.

Auf einer Bühne, die die Regisseurin Justine Bachelet als Ort der Erinnerung und Rekonstruktion konzipiert hat, lässt Leïla Anis ihre Stimme, die ihrer Mutter, ihres Vaters, ihrer Schwester und ihres kleinen Bruders sowie alle Stimmen derer, die die Wege des Exils beschreiten, hören. Sie versucht, dem Weg der Erinnerungen und der Art und Weise, wie sie sich in uns bewegen, einen Sinn zu geben, um schließlich ihr neues Leben voll und ganz leben zu können.

Mise à jour le 2023-09-22 par Normandie Tourisme / Attitude Manche