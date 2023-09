Représentation théâtrale à Saint Sever Noues de Sienne Passais Villages, 19 octobre 2023, Passais Villages.

Passais Villages,Orne

Penda Diouf, nouvelle artiste associée du Préau, sonde les désordres intimes à l’aune de celles et ceux qui touchent notre planète. Dans un espace de jeu libre et organique, la metteuse en scène Maëlle Dequiedt explore les nombreuses states et les métaphores puissantes d’un texte qui oscille sans cesse entre le réel et le fantastique..

2023-10-19 19:00:00 fin : 2023-10-19 20:00:00. .

Noues de Sienne Passais

Passais Villages 61350 Orne Normandie



Penda Diouf, Le Préau’s new associate artist, probes intimate disorders in the light of those affecting our planet. In a free, organic performance space, director Maëlle Dequiedt explores the many states and powerful metaphors of a text that constantly oscillates between the real and the fantastic.

Penda Diouf, nueva artista asociada de Le Préau, indaga en los trastornos íntimos a la luz de los que afectan a nuestro planeta. En un espacio escénico libre y orgánico, la directora Maëlle Dequiedt explora los múltiples estados y las poderosas metáforas de un texto que oscila constantemente entre lo real y lo fantástico.

Penda Diouf, die neue assoziierte Künstlerin von Le Préau, erforscht die intimen Unruhen vor dem Hintergrund derer, die unseren Planeten betreffen. In einem freien und organischen Spielraum erkundet die Regisseurin Maëlle Dequiedt die zahlreichen Stationen und kraftvollen Metaphern eines Textes, der ständig zwischen dem Realen und dem Fantastischen hin und her schwankt.

