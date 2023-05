Balades contées en forêt de Saint-Sever-Calvados L’Etape en forêt, 20 mai 2023, Noues de Sienne.

« Nous étions à l’aube de l’humanité et je naquis déjà tel que vous me voyez aujourd’hui. Je suis enfant de la terre et de l’eau. Depuis des temps immémoriaux je suis cette forêt. Les arbres murmurent que vous aimeriez entendre quelques-unes de mes histoires. Alors… suivez-moi ! » Venez découvrir les secrets de la motte castrale et les légendes de Saint Sever ! Balades contées en forêt de Saint-Sever au départ à l’accueil de l’Etape en Forêt. Il est possible de venir sans réservation.

Groupes à partir de 10 personnes : visites du lundi au dimanche sous réservation.

Informations, réservations : Accueil de l’Étape en Forêt.

L’Etape en forêt Rue du Vieux Château

Noues de Sienne 14380 Calvados Normandie



« We were at the dawn of humanity and I was already born as you see me today. I am a child of the earth and the water. Since time immemorial I have been this forest. The trees whisper that you would like to hear some of my stories. So… follow me! » Come and discover the secrets of the motte castrale and the legends of Saint Sever! Storytelling walks in the forest of Saint-Sever starting at the reception of the Etape en Forêt. It is possible to come without reservation.

Groups from 10 people: visits from Monday to Sunday under reservation.

Information, reservations: Reception of l’Étape en Forêt

« Estábamos en los albores de la humanidad y yo ya había nacido como me ves hoy. Soy hijo de la tierra y del agua. Desde tiempos inmemoriales he sido este bosque. Los árboles susurran que te gustaría escuchar algunas de mis historias. Así que… ¡sígueme! Ven a descubrir los secretos de la casa solariega y las leyendas de San Severo Paseos narrativos por el bosque de Saint-Sever a partir de la recepción de la Etape en Forêt. Es posible venir sin reserva previa.

Grupos a partir de 10 personas: visitas de lunes a domingo con cita previa.

Información y reservas: Accueil de l’Étape en Forêt

« Wir standen am Anfang der Menschheit und ich wurde bereits so geboren, wie Sie mich heute sehen. Ich bin ein Kind der Erde und des Wassers. Seit unvordenklichen Zeiten bin ich dieser Wald. Die Bäume flüstern, dass Sie gerne ein paar meiner Geschichten hören würden. Also… folgen Sie mir! » Entdecken Sie die Geheimnisse der Motte castrale und die Legenden von Saint Sever! Erzählte Spaziergänge im Wald von Saint-Sever mit Start an der Rezeption von L’Etape en Forêt. Es ist möglich, ohne Reservierung zu kommen.

Gruppen ab 10 Personen: Besichtigungen von Montag bis Sonntag mit Reservierung.

Informationen, Reservierungen : Empfang der Étape en Forêt

