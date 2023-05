Concert « Les merveilles du violon » à l’Abbatiale de Saint-Sever-Calvados Rue de l’Abbaye, 15 mai 2023, Noues de Sienne.

Concert donné dans l’Abbatiale de St Sever Calvados, Les merveilles du violon par Natacha Triadou, Violoniste française, elle mène une carrière de concertiste et professeur, après avoir étudié au Conservatoire de Toulouse, en Angleterre à l’école de Yehudi MENUHIN, en Allemagne à la Musikhochschule de Lübeck, et enfin, en Suisse à l’International Menuhin Music Academy, auprès d’Alberto LYSY et d’autres grands maîtres de la scène musicale internationale.

Son amour de la Musique, sa joie de la partager avec tous, l’ont conduite à se produire lors de nombreux concerts, notamment dans le cadre de grands festivals internationaux.

2023-05-15 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-15 . .

Rue de l’Abbaye Saint-Sever-Calvados

Noues de Sienne 14380 Calvados Normandie



Concert given in the Abbey of St Sever Calvados, The wonders of the violin by Natacha Triadou, French violinist, she leads a career as a concert performer and teacher, after having studied at the Conservatoire of Toulouse, in England at the school of Yehudi MENUHIN, in Germany at the Musikhochschule of Lübeck, and finally, in Switzerland at the International Menuhin Music Academy, with Alberto LYSY and other great masters of the international musical scene.

Her love of music and her joy in sharing it with everyone have led her to perform in numerous concerts, notably at major international festivals

Concierto ofrecido en la Abadía de St Sever Calvados, Las maravillas del violín por Natacha Triadou, violinista francesa, lleva una carrera de concertista y profesora, después de haber estudiado en el Conservatorio de Toulouse, en Inglaterra en la escuela de Yehudi MENUHIN, en Alemania en la Musikhochschule de Lübeck, y finalmente, en Suiza en la Academia Internacional de Música Menuhin, con Alberto LYSY y otros grandes maestros de la escena musical internacional.

Su amor por la música y su alegría por compartirla con todo el mundo la han llevado a actuar en numerosos conciertos, especialmente en los grandes festivales internacionales

Konzert in der Abteikirche von St Sever Calvados, Les merveilles du violon von Natacha Triadou, französische Geigerin, die eine Karriere als Konzertspielerin und Lehrerin verfolgt, nachdem sie am Konservatorium von Toulouse, in England an der Schule von Yehudi MENUHIN, in Deutschland an der Musikhochschule Lübeck und schließlich in der Schweiz an der International Menuhin Music Academy bei Alberto LYSY und anderen großen Meistern der internationalen Musikszene studiert hat.

Ihre Liebe zur Musik und ihre Freude daran, sie mit allen zu teilen, haben sie dazu gebracht, bei zahlreichen Konzerten aufzutreten, vor allem im Rahmen großer internationaler Festivals

