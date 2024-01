Aurore Baker spectacle « coups de coeur » à Saint-Sever-Calvados Salle des fêtes Noues de Sienne, dimanche 21 janvier 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21 14:30:00

fin : 2024-01-21

l’artiste et jeune chanteuse Aurore Baker vous propose son spectacle « coup de coeur » au profit de l’association Le grenier aux projets. Spectacle dans la salle des fêtes de la commune, part de galette et boisson offerte avec le billet d’entrée.

Salle des fêtes Saint-Sever-Calvados

Noues de Sienne 14380 Calvados Normandie



