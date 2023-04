Nederfest#1 le samedi 20 mai à Noueilles : sport, musique, gastronomie… Noueilles – Place du village, 20 mai 2023, Noueilles.

Nederfest#1 le samedi 20 mai à Noueilles : sport, musique, gastronomie… Samedi 20 mai, 13h00 Noueilles – Place du village Entrée sur place : 15 € / En prévente : 12 €

Nedergöth fait son Nederfest ! Quand ce groupe de lapons de garonne invite ses potes pour fêter l’été… c’est des pintes par centaines, des tonnes de kilts et du tradpunk comme s’il en pleuvait qui sont prévus !

13H – Ouverture des hostilités en début d’aprèm’ avec un tournoi de REAL BLOOD BOWL ! Trois équipes, un ballon à pointes et de la mandale amicale pour tous les gabarits ! Joueur.se.s et spectateur.ices ! Tout le monde est attendu pour hurler, parier, lutter… se la donner dans une ambiance dont le terrain a le secret ! Rejoins-nous pour cette espèce de rugby boxe médiévalisant, et troque tes quenottes contre ta plus grosse tranche de plaisir !

Si tu veux voir le tournoi de l’année dernière, c’est là : https://youtu.be/wXAzP_1MWhE

17H – Apéro-concert avec Biniouman Multi-sonneur ! Toutes cornemuses dehors pour faire guincher mille pieds et lever mille coudes ! Farandoles, rondeaux et polkas des familles dans ton apéro !

19H – Gofannon ouvrira les hostilités entre contemplatif en puissance et pogos de l’âge du fer.

21H – Les Compagnons du Gras Jambon vont t’attaquer la couenne à grand coups de tubes du 13ème siècle. Déflagration de tambours, bouzouki et autres ostrogotheries à cordes.

23H – Nedergöth, les seul.es, les vrai.es avec un set monté pour l’occasion !

– Repas gourmand au Food Truck !

– Bières de chez Sabotage CraftBeer, cuvée spéciale brassée pour l’occasion !

– Etiopathes pour massages gratuits !

– Du gros merch de qualité !

Entrée sur place : 15 €

En prévente : 12 €

INSCRIS-TOI ! CLIQUE ICI ! : https://www.billetweb.fr/nederfest-11

Noueilles – Place du village Noueilles Noueilles 31450 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/nederfest-11 »}] [{« data »: {« author »: « Nedergu00f6th Official », « cache_age »: 86400, « description »: « Lors du Nederfest 2022 u00e0 eu lieu le tournoi de printemps de Real Blood Bowl. Cette annu00e9e, le tournoi aura u00e9galement lieu au Nederfest #1 le 20 mai 2023.nJouaires, hooligans et spectateurs, inscrivez-vous ici : https://www.billetweb.fr/nederfest-11n———–nReal Blood Bowl : https://www.facebook.com/RealBloodBowl/nNedergu00f6th : https://www.facebook.com/nedergoth/nnIntroduction : 00:00nPru00e9sentation des u00e9quipes : 1:47nMatch I Chevronnu00e9s VS Azuroys : 10:25nMatch II Chevronnu00e9s VS Empalions : 44:00nMatch III Azuroys VS Empalions : 1:30:13nVictoire : 2:07:20nnRu00c9ALISATION : nChargu00e9 de production : Nicolas GauthiernCamu00e9ras : Nathan Lesucre, Valentin Gautier, Julien HinojosanDrone : Tao DelairnMontage : Samuel MericnCommentateurs : Tarak Merazga, Matthieu Hervio, Mathieu LorentenPrise de son commentateurs et mixage : Samuel MericnInfographie et habillage : Yolain GauthiernAnimation 3D : Jean-Su00e9bastien CouvidouxnnUne production Nedergu00f6th et la Pinte Fu00e9lu00e9e », « type »: « video », « title »: « Real Blood Bowl – Tournoi de printemps au Nederfest 2022 | FULL MATCH », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/wXAzP_1MWhE/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=wXAzP_1MWhE », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCrVEo2tMTuLm6cJYGo67Otg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/wXAzP_1MWhE »}, {« link »: « https://www.billetweb.fr/nederfest-11 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-20T13:00:00+02:00 – 2023-05-20T23:59:00+02:00

2023-05-20T13:00:00+02:00 – 2023-05-20T23:59:00+02:00

La Pinte fêlée