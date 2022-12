Concert de chants traditionnels occitans avec le Trio Lo Recaliu, vendredi 20 janvier à Noueilles Noueilles – salle polyvalente Noueilles Catégories d’évènement: Haute-Garonne

La Médiathèque de Noueilles invite, le vendredi 20 janvier à 21 h, à un concert de chants traditionnels en occitan par le trio « Lo Recaliu ». La Médiathèque vous invite, le vendredi 20 janvier en soirée, à un concert de chants traditionnels, en occitan et en français, par le trio Lo Recaliu, qui sera en résidence à Grépiac du 20 au 22 janvier.

C’est le collectage de l’abbé Lacoste en Quercy qui sert de base à ce répertoire, revisité en monodies et polyphonies, accompagnées d’instruments traditionnels tels que tambourin à cordes, percussions, harmonium indien, shruti box, monochord et gnawas…

Le trio est composé de :

– Isabelle Bourguetou, chanteuse occitane d’origine béarnaise (La Soubirane, BaltrashTrad) et chef de chœur

– Mickaël Courdesses, chanteur quercynois et chef de chœur de plusieurs chorales occitanes

– Christian Sepulcre, chanteur du Rouergue (Qual Sap , Venta Civada).

