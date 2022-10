Concours de nouvelles, en français ou en occitan, jusqu’au 9 février 2023 Noueilles – Bibliothèque municipale Noueilles Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Noueilles

24 octobre 2022 – 6 février 2023
Participation gratuite
info@lecteurduval.org

Le Lecteur du Val (association de bibliothèques du Lauragais) propose pour la 25e année consécutive un concours d’écriture ouvert tous, enfants, jeunes et adultes, jusqu’au 9 février 2023 Il s’agit d’écrire un texte court (6 pages/15 000 signes maxi) commençant par une phrase donnée. Pour cette année scolaire 2022-23, les bibliothécaires invitent les écrivains amateurs à laisser courir leur plume du côté des nouveaux habitants au village, à partir de l’incipit suivant :

« Elle se rappelle son arrivée au village, pleine d’enthousiasme et de projets… Qu’est-ce qui a bien pu dérailler ? » Comme les années précédentes, il est également possible de participer en occitan, à partir de la phrase :

« Se remembra quand arribèt al vilatge, qu’aviá tant de vam et de projèctes… Qu’es aquò que se’n virèt mal ? » La participation à ce concours (ouvert jusqu’au 9 février 2023) est gratuite. Chaque année, les nouvelles sélectionnées par le Jury sont publiées dans un recueil réunissant une vingtaine de textes, toutes catégories confondues (enfants, jeunes collège, jeunes lycée, adultes – français et occitan) et lues et enregistrées sur Cd (pour les textes en occitan). Les règlements complets, ainsi que toutes les infos utiles, et même les textes de quelques nouvelles lauréates des années précédentes, sont/seront aussi à l’adresse :

https://www.lecteurduval.org/310-concours-nouvelles.html

ou bien sur demande (règlement et/ou affichette du concours) à biblios@lecteurduval.org
La remise des prix aura lieu le samedi 3 juin 2023 à la bibliothèque de Labastide-Beauvoir.

Lieu Noueilles - Bibliothèque municipale
Adresse Noueilles 31450
Ville Noueilles
Departement Haute-Garonne

Concours de nouvelles, en français ou en occitan, jusqu'au 9 février 2023
Noueilles – Bibliothèque municipale
24 octobre 2022

Noueilles Haute-Garonne