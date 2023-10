« Dis-moi dix mots » sur le podium : concours d’Art Postal jusqu’au 30 mars Médiathèque de Noueilles Noueilles, 24 octobre 2023 22:00, Noueilles.

« Dis-moi dix mots » sur le podium : concours d’Art Postal jusqu’au 30 mars Médiathèque de Noueilles Noueilles 24 octobre 2023 – 5 janvier 2024

Revoilà le concours d’art postal basé sur l’opération Dis-moi Dix Mots ! Cette année sur le thème du sport. En course jusqu’au 30 mars 2024 ! A vos marques… prêts… partez !… 24 octobre 2023 – 5 janvier 2024 3

https://www.lecteurduval.org/pdf/bull-participation-art-postal_24.pdf

En cette année olympique, pour s’entraîner sportivement au français, avec un (ou plusieurs) des 10 mots proposés dans le cadre de l’opération « Dis-moi dix mots » sur le thème du sport, il suffit de les illustrer d’une manière originale et un peu « timbrée »… La date limite de participation est fixée au 30 mars 2024.

Dans le cadre de l’Opération « Dis-moi dix mots » et de la Semaine de la Langue française et de la Francophonie 2024, Le Lecteur du Val propose un concours d’art postal consistant à illustrer, sur une enveloppe qui voyagera par la Poste, les « dix mots sur un tremplin » proposés cette année par la Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France:

Adrénaline, aller aux oranges, champion, collectif, échappée, faux départ, hors-jeu, prouesse, mental, s’encorder.

Mode d’emploi :

L’art postal, c’est simple comme une lettre à la poste : prendre une enveloppe (ou de quoi faire une enveloppe), choisir un ou plusieurs des mots ci-dessus, les illustrer (dessin, peinture, collages, calligraphie, broderie, etc…), ne pas oublier d’y glisser le bulletin de participation portant nom, prénom, adresse, tél., courriel et établissement scolaire s’il y a lieu – à télécharger ici :

et d’adresser (adresse d’envoi bien lisible, sur l’enveloppe) :

Médiathèque de Noueilles – Lecteur du Val – Place de l’Eglise – 31450 NOUEILLES.

Timbrer, poster… Poster, c’est créer ! Si le courrier arrive, c’est gagné !

Date limite d’envoi : le 30 mars 2024 (le cachet de la Poste faisant plus que jamais foi !)

La remise des prix aura lieu le samedi 1er juin 2024 à la médiathèque de Rebigue (31).

Site web : https://www.lecteurduval.org/509-23-art-postal_24.html

