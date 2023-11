LES HIVERNALES – GAEC RODIER NOUBLOUX Trélans, 18 novembre 2023, Trélans.

Trélans,Lozère

La salle de dégustation de la ferme réouvre ses portes pour les hivernales !

Rendez-vous à 19h30 .

Au menu du Samedi 18 novembre : Soirée fromage à la braise !

Velouté de pomme de terre – Cabrou de l’aubrac fondu à la braise – charcuterie – pépites ….

2023-11-18

NOUBLOUX

Trélans 48340 Lozère Occitanie



The farm’s tasting room reopens for the winter season!

See you at 7:30 pm.

On the menu for Saturday, November 18: An evening of braising cheese!

Velouté de pomme de terre – Cabrou de l’aubrac melted in the embers – charcuterie – nuggets …

La sala de degustación de la granja reabre sus puertas para la temporada de invierno

Nos vemos a las 19.30 h.

Menú del sábado 18 de noviembre: ¡noche de quesos al carbón!

Velouté de pomme de terre – Cabrou de l’aubrac fundido en las brasas – charcutería – nuggets …

Der Verkostungsraum der Farm öffnet wieder seine Türen für die Winterspiele!

Treffpunkt um 19.30 Uhr .

Auf der Speisekarte für Samstag, den 18. November: Käseabend mit gegrilltem Käse!

Kartoffelcremesuppe – Cabrou de l’aubrac geschmolzen in der Glut – Wurstwaren – Nuggets …

