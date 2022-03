N’Oubliez Pas Les Paroles Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 2e Arrondissement

N’Oubliez Pas Les Paroles Marseille 2e Arrondissement, 16 avril 2022, Marseille 2e Arrondissement. N’Oubliez Pas Les Paroles Le Cepac Silo 35 Quai Du Lazaret Marseille 2e Arrondissement

2022-04-16 – 2022-04-16 Le Cepac Silo 35 Quai Du Lazaret

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 2e Arrondissement 29 46 “N’Oubliez Pas Les Paroles” part à la rencontre de son public !



Venez affronter et applaudir sur scène les maestros et les musiciens qui font le succès de l’émission.



Un moment de partage unique, à vivre en live. Un moment de partage unique, à vivre en live. Événements “N’Oubliez Pas Les Paroles” part à la rencontre de son public !



Venez affronter et applaudir sur scène les maestros et les musiciens qui font le succès de l’émission.



Un moment de partage unique, à vivre en live. Le Cepac Silo 35 Quai Du Lazaret Marseille 2e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 2e Arrondissement Autres Lieu Marseille 2e Arrondissement Adresse Le Cepac Silo 35 Quai Du Lazaret Ville Marseille 2e Arrondissement lieuville Le Cepac Silo 35 Quai Du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-2e-arrondissement/

N’Oubliez Pas Les Paroles Marseille 2e Arrondissement 2022-04-16 was last modified: by N’Oubliez Pas Les Paroles Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement 16 avril 2022 Bouches-du-Rhône Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône