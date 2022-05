N’OUBLIEZ PAS LES PAROLES 29.10.2022 ZÉNITH LIMOGES Zénith Limoges Métropole, 29 octobre 2022, Limoges.

Zénith Limoges Métropole, le samedi 29 octobre à 20:00

N’Oubliez Pas Les Paroles se donne En Spectacle Le plus grand karaoké de France : N’Oubliez Pas Les Paroles part à la rencontre de son public ! Le temps d’une soirée, découvrez un concert exceptionnel et interactif qui ravira tous les fans de l’émission. Les Zikos ainsi que les plus grands Maestros du jeu traversent le petit écran pour venir chanter en live. Dans un grand show orchestré par Magali Ripoll, ils se retrouvent sur scène autour d’un karaoké géant au rythme des plus grands tubes de la chanson française ! Assis dans la salle, tout le monde pourra chanter et s’amuser. Les spectateurs qui se feront le plus remarquer seront même invités à monter sur scène et affronter les maestros. Une grande fête autour de la chanson française et de vos tubes préférés !

De 29€ à 46€

Zénith Limoges Métropole 16 Av. Jean Monnet, 87100 Limoges Limoges Uzurat Haute-Vienne



