Mediathèque Roland Barthes, le vendredi 21 janvier 2022 à 18:30

Luce Buchheit (voix, textes) et Shine (violoncelle et guitare) Un spectacle proposé par les Editions Elea Bizi où sont publiés les textes de Luce Buchheit Mediathèque Roland Barthes 156 rue de Gascogne 64240 Urt Urt Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T18:30:00 2022-01-21T19:30:00

