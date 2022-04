Nouba Gnawa Si Par Azar, 30 avril 2022, Marseille.

Nouba Gnawa

Si Par Azar, le samedi 30 avril à 21:00

Le Diwane de Wahran ( Oran) à Marseille, une sonorité, une couleur et un univers que le groupe Nouba Gnawa partage avec le public dans une prestation épurée, quelque chose de puissant presque mystique. Le patrimoine des Gnawas d’Algérie, le Diwane, est une musique et un rituel, la Lila. Du soir au matin, c’est une cérémonie – Spectacle entre musique, danse et transe. Amine Boukra Gumbri et chant. Zaki Malti Karkabou et chant. Kader Denednia Karkabou et chant. L’entrée est à prix libre.

prix libre

♫♫♫

Si Par Azar 18 rue Pastoret, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T21:00:00 2022-04-30T22:30:00