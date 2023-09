Sainte Cécile 2023 Nouans-les-Fontaines, 19 octobre 2023, Nouans-les-Fontaines.

Nouans-les-Fontaines,Indre-et-Loire

Concert de la fanfare du village accompagné de l’harmonie d’Ecueillé.

2023-10-19 fin : 2023-10-19 . EUR.

Nouans-les-Fontaines 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Concert by the village brass band, accompanied by the Ecueillé wind band

Concierto de la banda de música del pueblo acompañada por la banda de viento de Ecueillé

Konzert der Dorfkapelle begleitet von der Harmonie von Ecueillé

