Couëron Espace de la Tour à Plomb Loire-Atlantique, Nantes Nouage – Groupe Fluo – Festival Nijinskid Espace de la Tour à Plomb Couëron Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Nouage – Groupe Fluo – Festival Nijinskid Espace de la Tour à Plomb, 5 février 2022, Couëron. 2022-02-05

Horaire : 16:30

Gratuit : non 5 €BILLETTERIES :- www.theatreonyx.fr- à l’accueil à la Harlière, 9 rue de Charente, St-Herblain (derrière la Maison des Arts) – du lundi au vendredi de 12h30 à 18h et 1 heure avant le début des représentations- par téléphone au 02 28 25 25 00 Danse et sculpture – Jeune public. Les cailloux, les enfants les ramassent, on les retrouve dans les poches, quant au rocher, comment ne pas l’escalader ? Dans un univers abstrait, “Nouage” emprunte les codes de l’alpinisme, de la conquête spatiale. Un homme encordé arrive à un sommet ou pose le pied sur une nouvelle planète. À partir de rochers et cailloux et son petit équipement (tiges de bois, un peu de corde), il va construire une architecture en équilibre, oscillant avec la gravité. À chaque mouvement les spectateurs s’interrogent avec le constructeur/danseur : est-ce que ça va tenir ? Refuge de haute montagne ou satellite lunaire, l’objectif de cette construction est simple : communiquer, construire pour établir une liaison, un échange. Avec qui ? Disons le reste du monde. Conception et interprétation : Benoit Canteteau Durée : 30 à 40 min. Public : à partir de 6 ans Dans le cadre du Festival Nijinskid (27 janvier au 11 février 2022) Espace de la Tour à Plomb adresse1} Couëron 44220 02 40 38 51 87 culture@mairie-coueron.fr 02 28 25 25 00 https://www.theatreonyx.fr/programme

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Espace de la Tour à Plomb Adresse 93 Quai Jean-Pierre Fougerat Ville Couëron lieuville Espace de la Tour à Plomb Couëron