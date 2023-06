Visite de ferme – Chèvrerie de l’Abbaye du Bois Nottonville, 21 juillet 2023, Nottonville.

Nottonville,Eure-et-Loir

Partez à la rencontre des chèvres en compagnie de son éleveuse, Marie-Thérèse Pousse, et découvrez comment elle fabrique ses fromages au lait cru..

2023-07-21 à ; fin : 2023-07-21 12:00:00. EUR.

Nottonville 28140 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Meet the goats in the company of their breeder, Marie-Thérèse Pousse, and discover how she makes her raw-milk cheeses.

Venga a conocer a las cabras en compañía de su criadora, Marie-Thérèse Pousse, y descubra cómo elabora sus quesos de leche cruda.

Begegnen Sie den Ziegen in Begleitung ihrer Züchterin Marie-Thérèse Pousse und erfahren Sie, wie sie ihren Rohmilchkäse herstellt.

Mise à jour le 2023-06-26 par OT COEUR DE BEAUCE