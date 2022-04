Notte Europea dei Musei al Museo Toni Benetton Museo Toni Benetton Mogliano Veneto Catégories d’évènement: Mogliano Veneto

Provincia di Treviso

Notte Europea dei Musei al Museo Toni Benetton Museo Toni Benetton, 14 mai 2022, Mogliano Veneto. Notte Europea dei Musei al Museo Toni Benetton

Museo Toni Benetton, le samedi 14 mai à 20:00 Au cours de la soirée, dans le cadre magique du parc de la Villa Marignana, parmi les sculptures de fer de Toni Benetton, des spectacles de danse, de musique et de théâtre. Museo Toni Benetton Via Marignana, 112, 31021, Mogliano Veneto (Tv) Mogliano Veneto Provincia di Treviso

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Mogliano Veneto, Provincia di Treviso Autres Lieu Museo Toni Benetton Adresse Via Marignana, 112, 31021, Mogliano Veneto (Tv) Ville Mogliano Veneto lieuville Museo Toni Benetton Mogliano Veneto Departement Provincia di Treviso

Museo Toni Benetton Mogliano Veneto Provincia di Treviso https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mogliano-veneto/

Notte Europea dei Musei al Museo Toni Benetton Museo Toni Benetton 2022-05-14 was last modified: by Notte Europea dei Musei al Museo Toni Benetton Museo Toni Benetton Museo Toni Benetton 14 mai 2022 Mogliano Veneto Museo Toni Benetton Mogliano Veneto

Mogliano Veneto Provincia di Treviso