Notre Ville Imaginaire de Docteur Paper – Exposition et atelier pour enfants, 19 octobre 2021, Nantes.

2021-10-19

Horaire :

Gratuit : oui

Venez découvrir l’exposition consacrée à l’oeuvre participative “Notre Ville Imaginaire” de l’artiste nantais Docteur Paper, chercher les détails amusants, découvrir de nombreuses anecdotes de cette exposition grâce à un jeu “cherche et trouve”.Pour prolonger l’aventure, vos enfants de 5 à 12 ans sont invités à des ateliers créatifs gratuits animés par un artiste le mercredi 27 octobre 2021 de 14h à 18h, l’occasion de prendre les crayons et d’imaginer la ville du futur.Inscription à l’atelier : www.eventbrite.fr Passionné d’architecture et de voyage, l’artiste nantais Docteur Paper est connu pour ses dessins originaux et détaillés sur les villes. En mars 2020, en plein confinement, il décide de lancer un projet collaboratif – Notre Ville Imaginaire. Pendant cette période d’incertitude et d’isolement, l’artiste a invité grands et petits à imaginer le monde “d’après” avec des dessins des “indispensables” à intégrer à cette “Ville imaginaire”.Un véritable succès, plus de 1 500 dessins d’artistes ou d’amateurs ont été envoyés à l’artiste et ce projet est devenu une véritable ville géante !Soucieux de concrétiser ce projet en remerciements à tous les participants et surtout à toutes les personnes mobilisées pour notre confort et notre santé pendant cette drôle de période, l’artiste a installé cette fresque sur les murs du CHU de Nantes au mois de mai. Afin de remercier également le personnel des grandes surfaces, une exposition autour de ce projet sera visible en 10 tableaux au centre commercial Beaulieu jusqu’ au 5 novembre 2021. Organisé par le Collectif Arty Show

adresse1} Nantes 44200