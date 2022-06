Notre vie dans les forêts – Soirée immersive en forêt – Compagnie Premier Baiser, 23 août 2022, .

Notre vie dans les forêts – Soirée immersive en forêt – Compagnie Premier Baiser



2022-08-23 19:00:00 – 2022-09-10

EUR Dans un futur à notre porte, une femme réfugiée avec d’autres « disparus » dans la forêt écrit son journal et tente de reconstituer le puzzle de ce qui l’a menée là. Avec humour et jubilation de dire, elle s’adresse à nous qui lirons le journal. Il est question de maladies, d’attentats, de ciel rouge, de chambre sans fenêtre, de clones endormis… avec humour et jubilation de dire. La musique, la voix d’une femme dans la nuit, la présence de la nature tout autour… une expérience à vivre.

Dans un futur à notre porte, une femme réfugiée avec d’autres « disparus » dans la forêt écrit son journal et tente de reconstituer le puzzle de ce qui l’a menée là. Avec humour et jubilation de dire, elle s’adresse à nous qui lirons le journal. Il est question de maladies, d’attentats, de ciel rouge, de chambre sans fenêtre, de clones endormis… avec humour et jubilation de dire. La musique, la voix d’une femme dans la nuit, la présence de la nature tout autour… une expérience à vivre.

dernière mise à jour : 2022-06-28 par