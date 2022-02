Notre thématique cinéma du mois de février : le giallo Bibliothèque du cinéma François Truffaut Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Notre thématique cinéma du mois de février : le giallo Bibliothèque du cinéma François Truffaut, 5 février 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du mardi 01 février 2022 au lundi 28 février 2022 :

samedi

de 15h00 à 17h00

gratuit

En février, à la bibliothèque du cinéma François Truffaut, direction l’Italie pour (re)découvrir le giallo. Courant cinématographique né durant les années 60, le genre est caractérisé par un mélange de thriller, d’horreur et de slasher. Le Giallo est un courant cinématographique né durant les années 1960 en Italie, s’inspirant d’une collection de romans policiers italiens publiés par les éditions Mondatori (dont la couverture était … jaune !).

Mario Bava et Dario Argento sont les initiateurs du Giallo, et leurs films sont considérés désormais comme des classiques de ce genre qui s’est fortement développé par la suite. Le Giallo est caractérisé par un mélange de thriller, d’horreur, et de slasher. Les bandes-originales de ces films sont devenues aussi célèbres que les oeuvres elles-mêmes. Chaque samedi de février, venez (re)découvrir un titre emblématique du cinéma giallo. Rendez-vous les samedis 5, 12, 19 et 26 février à 15h à la Lucarne. Le mercredi 9 février, la Pause doc’ portera également sur un grand maître du giallo, rendez-vous à 17h à la Lucarne pour le découvrir ! Bibliothèque du cinéma François Truffaut 4 rue du cinéma Paris 75001

E : Rosa Parks (Paris) (563m) : Canal Saint-Denis (Paris) (291m)

Contact : 01 40 26 29 33 bibliotheque.cinema@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeducinemafrancoistruffaut https://twitter.com/truffaut_cinema Cinéma

Date complète :

2022-02-05T15:00:00+01:00_2022-02-05T17:00:00+01:00;2022-02-12T15:00:00+01:00_2022-02-12T17:00:00+01:00;2022-02-19T15:00:00+01:00_2022-02-19T17:00:00+01:00;2022-02-26T15:00:00+01:00_2022-02-26T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque du cinéma François Truffaut Adresse 4 rue du cinéma Ville Paris lieuville Bibliothèque du cinéma François Truffaut Paris Departement Paris

Bibliothèque du cinéma François Truffaut Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Notre thématique cinéma du mois de février : le giallo Bibliothèque du cinéma François Truffaut 2022-02-05 was last modified: by Notre thématique cinéma du mois de février : le giallo Bibliothèque du cinéma François Truffaut Bibliothèque du cinéma François Truffaut 5 février 2022 Bibliothèque du cinéma François Truffaut Paris Paris

Paris Paris