Notre thématique cinéma du mois d’avril: les séries britanniques Bibliothèque du cinéma François Truffaut Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Notre thématique cinéma du mois d’avril: les séries britanniques Bibliothèque du cinéma François Truffaut, 2 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du samedi 02 avril 2022 au samedi 30 avril 2022 :

samedi

de 15h00 à 18h00

gratuit

La bibliothèque du cinéma François Truffaut se met à l’heure anglaise et vous propose de faire escale de l’autre côté de la Manche à travers une sélection de séries télévisées britanniques. Le succès des séries britanniques n’est plus à démontrer, Peaky Blinders, The Crown ou Black Mirror ont rencontré un tel engouement qu’elles ont ancré les productions audiovisuelles d’outre-Manche dans la postérité. Cette nouvelle thématique constitue une occasion pour les cinéphiles de (re)découvrir les séries britanniques dans toute leur diversité et pourquoi pas en repérer de nouvelles. Nous vous accueillons à 15h00 les samedis 02, 09, 23 et 30 avril 2022 – Entrée libre – Attention la bibliothèque sera fermée le samedi 16 avril 2022. Bibliothèque du cinéma François Truffaut 4, rue du cinéma Paris 75001 Contact : 01 40 26 29 33 bibliotheque.cinema@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-du-cinema-francois-truffaut-3371 https://www.facebook.com/bibliothequeducinemafrancoistruffaut https://twitter.com/truffaut_cinema Date complète :

2022-04-02T15:00:00+01:00_2022-04-02T18:00:00+01:00;2022-04-09T15:00:00+01:00_2022-04-09T18:00:00+01:00;2022-04-16T15:00:00+01:00_2022-04-16T18:00:00+01:00;2022-04-23T15:00:00+01:00_2022-04-23T18:00:00+01:00;2022-04-30T15:00:00+01:00_2022-04-30T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque du cinéma François Truffaut Adresse 4, rue du cinéma Ville Paris lieuville Bibliothèque du cinéma François Truffaut Paris Departement Paris

Bibliothèque du cinéma François Truffaut Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Notre thématique cinéma du mois d’avril: les séries britanniques Bibliothèque du cinéma François Truffaut 2022-04-02 was last modified: by Notre thématique cinéma du mois d’avril: les séries britanniques Bibliothèque du cinéma François Truffaut Bibliothèque du cinéma François Truffaut 2 avril 2022 Bibliothèque du cinéma François Truffaut Paris Paris

Paris Paris