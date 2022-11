Notre résilience – Survivre aux violences sexuelles MPAA/Broussais – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs, 25 novembre 2022, Paris.

Le vendredi 25 novembre 2022

de 19h30 à 20h30

. gratuit

Le public suit l’histoire de six femmes. Elles ont survécu à la pédocriminalité, au viol, aux agressions sexuelles. L’impact physique et psychologique de ces violences change profondément leurs vies. Courageuses, elles vivent avec le traumatisme, une bataille qu’elles mènent au quotidien chacune à leur façon avec espoir et résilience.

Une lecture jouée pour la journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes. Un bord plateau avec l’auteure. Une exposition de ressources pour les personnes qui ont survécu aux violences sexuelles.

Lecture jouée de 45 min+ Bord plateau

Français et anglais avec surtitres (en français et en anglais)

Avertissement : violences sexuelles (viol, pédocriminalité), auto-mutilation, transphobie et tentative de suicide

MPAA/Broussais – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 100 rue Didot 75014 Paris

Contact : https://www.mpaa.fr/programmation/resilience-survivre-aux-violences-sexuelles 01 79 97 86 00 broussais@mpaa.fr https://fb.me/e/1Z16t0R7Q https://fb.me/e/1Z16t0R7Q

© DR NOTRE RÉSILIENCE – Survivre aux violences sexuelles