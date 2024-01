Notre région au printemps Rencontre naturaliste Musée d’histoire naturelle de Lille Lille, dimanche 10 mars 2024.

Notre région au printemps Rencontre naturaliste Une rencontre exceptionnelle pour découvrir la faune et la flore de notre région Dimanche 10 mars, 10h30 Musée d’histoire naturelle de Lille Gratuit sans réservation, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-10T10:30:00+01:00 – 2024-03-10T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-10T10:30:00+01:00 – 2024-03-10T12:00:00+01:00

Découvrez la faune régionale du printemps et apprenez à reconnaître, par exemple, les oiseaux de votre jardin lors de cette rencontre spéciale.

Vincent Gavériaux, illustrateur et photographe naturaliste de métier, partagera avec passion et humour ses photographies de la vie sauvage locale à travers une projection. Une expérience unique pour explorer la biodiversité régionale à travers des anecdotes captivantes et des images fascinantes.

Gratuit sans réservation

Musée d’histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 28 55 30 80 http://mhn.lille.fr https://www.facebook.com/mhnlille;http://www.instagram.com/mhnlille/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=7892984c-77a9-4e7f-8782-5cec49ba9ecd Métro Stations République Beaux-Arts ou Mairie de Lille

V’Lille Boulevard Louis XIV, JB Lebas ou Angellier

Bus Stations JB Lebas, Liberté (L1, Ligne 14) ou Jeanne d’Arc (CITL)

© Vincent Gavériaux