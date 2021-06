Notre place de Jaude, de Vercingétorix à Gagarine, avec les Amis du Vieux Clermont Place de Jaude, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Clermont-Ferrand.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Place de Jaude

Lieu de toutes les rencontres, de tous les échanges, de toutes les manifestations, la place de Jaude et LA place de Clermont-Ferrand. L’association Les amis du vieux Clermont vous propose une balade dans le temps, à travers images et anecdotes. Venez vous aussi avec vos propres photos et souvenirs afin de les partager à la fin de chaque visite. Samedi à 14h30 et 17h00 Dimanche à 15h00 et 17h30 Place de Jaude devant la statue de Vercingétorix.

Entrée libre

Place de Jaude Place de Jaude, 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Bonnabaud Puy-de-Dôme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T19:00:00