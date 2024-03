Notre patrimoine de l’Est Canal Numérique Jeunesse Océan Indien Saint-Benoît, mardi 19 mars 2024.

Notre patrimoine de l'Est Bienvenue dans Notre Patrimoine de l'Est de La Réunion, une émission radiophonique unique réalisée avec passion par les jeunes reporters du Canal Numérique Jeunesse de l'Océan Indien. Mardi 19 mars, 08h00

Les reporters Jeunesse de la CNJOI vous embarquent au cœur de l’Est réunionnais, à travers les histoires passionnantes et les anecdotes colorées.

Bienvenue dans « Notre Patrimoine de l’Est » de La Réunion, une émission radiophonique unique réalisée avec passion par les jeunes reporters du Canal Numérique Jeunesse de l’Océan Indien (CNJOI).

Nos reporters dynamiques ont exploré avec curiosité les coins les plus emblématiques de l’Est de La Réunion. Équipés de leurs micros, ils ont recueilli les témoignages vibrants des habitants, donnant vie à l’héritage culturel et naturel de cette région fascinante.

Plongez avec nous dans les témoignages authentiques des Réunionnaises et des Réunionnais. Des légendes oubliées aux traditions vivantes, chaque histoire est une invitation à voir l’île sous un nouveau jour.

Rendez-vous dès ce lundi 18 mars 2024 sur les ondes de Kayanm FM et sur le site internet de la CNJOI pour une immersion profonde au cœur de l’Est réunionnais, jusqu’au dimanche 24 mars 2024 inclus.

À travers des histoires passionnantes et des anecdotes colorées, c’est le Patrimoine de de l’Est de La Réunion qui se dévoile.

Sur le site internet de la CNJOI : https://cnjoi.fr/

Sur les ondes de la radio Kayanm FM (106.9 FM), également accessible sur internet

Du lundi 18 mars 2024 au dimanche 24 mars 2024 inclus

Canal Numérique Jeunesse Océan Indien 97470 Saint-Benoît https://cnjoi.fr/

974 La Réunion

Association Canal Numérique Jeunesse Océan Indien