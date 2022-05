Notre opéra de Quat’sous Sainte-Marie-aux-Mines Sainte-Marie-aux-Mines Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Festival "Des chandelles à la lumière" une organisation Val des Muses en partenariat avec Un Jardin Passionnément et Art et Musique vous invite à un spectacle musical le Samedi 21 Mai à 19h au Théâtre municipal de Sainte-Marie-aux-Mines. Il s'agira de fragments de la pièce de Bertolt Brecht par les comédiens COP du département théâtre du Conservatoire de Strasbourg. Mise en scène : Olivier Achard. Direction des parties chantées : Christine vom Scheidt. Entrée gratuite. Spectacle suivi d'un buffet offert par les partenaires. Réservations : valdesmuses@icloud.com ou 06 09 24 12 08 dan la limite des places disponibles.

