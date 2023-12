Notre nuit de la lecture pour les petits Bibliothèque André Malraux Paris, 20 janvier 2024, Paris.

Le samedi 20 janvier 2024

de 15h30 à 17h00

.Tout public. A partir de 3 ans. gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Un moment de lecture en famille dans la pénombre et autour du corps.

Apportez votre couverture et votre doudou et venez écouter des histoires autour du corps, notre véhicule pour traverser l’existence. Combien il nous est précieux, combien il peut nous faire mal, comment il se charge de porter nos émotions… Et s’il se transformait ? Et s’il se figeait ?

Et si aussi on l’invitait à bouger, à toucher… pendant cette heure du conte spéciale Nuit de la lecture.

Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris

Contact : +33145445385 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/

CNL/Ministère de la culture