Notre Matrimoine Marseille 2e Arrondissement, 2 mai 2022, Marseille 2e Arrondissement.

Notre Matrimoine salle Bailli de Suffren Hôtel de Ville Marseille 2e Arrondissement

2022-05-02 – 2022-05-06 salle Bailli de Suffren Hôtel de Ville

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

“Notre Matrimoine” est une exposition qui interroge et présente, à travers des portraits de femmes célèbres ou trop peu connues, la question de l’égalité Femmes/Hommes dans notre société. Le Comité de Marseille du collectif engagé Femmes solidaires propose ainsi une nouvelle lecture de notre Histoire commune, avec un regard perçant sur le rôle des femmes, qui en ont été des artisans souvent oubliés ou marginalisés.



En accueillant cette exposition au sein-même de l’Hôtel de Ville, la Ville de Marseille entend permettre à toutes les Marseillaises et tous les Marseillais de se réapproprier un héritage culturel et social commun, pour marcher un peu plus vers le chemin de l’égalité.



La Ville de Marseille ouvre les portes de l’Hôtel de Ville et de la salle Bailli de Suffren à des expositions gratuites, à destination du grand public, liant culture et citoyenneté. Ces expositions, proposées en étroite collaboration avec le tissu associatif citoyen, sont présentées et commentées par les bénévoles de chaque structure afin de sensibiliser petits et grands à différents aspects de la citoyenneté d’aujourd’hui.

https://www.marseille.fr/culture/actualites/trois-expositions-educatives-et-engagees-s-invitent-l-hotel-de-ville-de-marseille

