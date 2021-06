Notre marché en fête – Loïc Poinsonnet Chef-Boutonne, 7 août 2021-7 août 2021, Chef-Boutonne.

Notre marché en fête – Loïc Poinsonnet 2021-08-07 10:00:00 – 2021-08-07

Chef-Boutonne Deux-Sèvres

Notre marché en fête – Loïc Poinsonnet

Après l’orchestre militaire de l’ENSOA, Loïc Poinsenet passe de la grosse

caisse à la clarinette et des marches militaires au jazz.

Professeur de Saxo et de clarinette à l’Ecole de Musique du Mellois, il va vous

proposer en compagnie de Xavier Protin à la fois un répertoire classique et

jazzy, mais également des compositions plus personnelles.

Une belle rencontre pour un bon moment partagé.

Suivant les distanciations sociales et mesures sanitaires en vigueur.

Place Cail à partir de 10h

Gratuit.

Renseignements : Mairie de Chef-Boutonne 05 49 29 80 04.

Pixabay

dernière mise à jour : 2021-06-24 par