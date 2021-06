Chef-Boutonne Chef-Boutonne Chef-Boutonne, Deux-Sèvres Notre marché en fête – l’Irlande avec Shenanigans Chef-Boutonne Chef-Boutonne Catégories d’évènement: Chef-Boutonne

Deux-Sèvres

Notre marché en fête – l’Irlande avec Shenanigans Chef-Boutonne, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Chef-Boutonne. Notre marché en fête – l’Irlande avec Shenanigans 2021-07-17 10:00:00 – 2021-07-17

Chef-Boutonne Deux-Sèvres Chef-Boutonne Notre marché en fête – l’Irlande avec Shenanigans Le groupe Shenanigans apportera sur votre marché une touche celtique tout

droit venue d’Irlande.

Dans leur répertoire, les grands classiques des balades Irlandaises et de la

musique anglosaxonne vous feront voyager outre manche. Suivant les distanciations sociales et mesures sanitaires en vigueur. Place Cail à partir de 10h

Gratuit.

Renseignements : Mairie de Chef-Boutonne 05 49 29 80 04. Notre marché en fête – l’Irlande avec Shenanigans Le groupe Shenanigans apportera sur votre marché une touche celtique tout

droit venue d’Irlande. Place Cail à partir de 10h

Gratuit.

Renseignements : Mairie de Chef-Boutonne 05 49 29 80 04 +33 5 49 29 80 04 Notre marché en fête – l’Irlande avec Shenanigans Le groupe Shenanigans apportera sur votre marché une touche celtique tout

droit venue d’Irlande. Place Cail à partir de 10h

Gratuit.

Renseignements : Mairie de Chef-Boutonne 05 49 29 80 04 Notre marché en fête – l’Irlande avec Shenanigans Le groupe Shenanigans apportera sur votre marché une touche celtique tout

droit venue d’Irlande.

Dans leur répertoire, les grands classiques des balades Irlandaises et de la

musique anglosaxonne vous feront voyager outre manche. Suivant les distanciations sociales et mesures sanitaires en vigueur. Place Cail à partir de 10h

Gratuit.

Renseignements : Mairie de Chef-Boutonne 05 49 29 80 04. pixabay dernière mise à jour : 2021-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Chef-Boutonne, Deux-Sèvres Autres Lieu Chef-Boutonne Adresse Ville Chef-Boutonne lieuville 46.10849#-0.06831