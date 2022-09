« NOTRE MALADE IMAGINAIRE », TH√â√ÇTRE EN ACTE

2022-09-30 – 2022-09-30 Avec l’atelier du 8ême jour, Théâtre en actes réinvente la piêce de Moliêre. Dans une version moderne, ils ont inventé les

dialogues en respectant les enjeux de chacune des scênes de l’auteur. Les acteurs sont tous issus de structures spécialisées de la Sarthe et font de leur singularité une véritable proposition artistique. Renseignements : 07.86.74.06.23. https://www.facebook.com/events/801484397853564/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22home%22%7D%2C%7B%22extra_ dernière mise à jour : 2022-09-20 par

