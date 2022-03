« Notre maison brûle » : L’écologie de droite peut-elle nous sauver ? La REcyclerie, 4 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le lundi 04 avril 2022

de 19h00 à 20h30

gratuit

Alors que les électeur·rices placent désormais l’écologie parmi leurs premières préoccupations, la droite tente de se frayer un chemin sur un terrain depuis longtemps investi par la gauche et les Verts. On se souvient de la fameuse phrase de Jacques Chirac – « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs » – ou de la création du Grenelle de l’environnement par Nicolas Sarkozy. Mais quelles sont aujourd’hui les propositions de la droite sur le climat et le vivant ? Que font ses maires et ses élu·es en matière d’écologie ? Peut-on concilier croissance économique et lutte contre le changement climatique ? En somme, l’écologie de droite peut-elle nous sauver ?

GRATUIT sur inscription https://my.weezevent.com/lecologie-de-droite

Alors que les électeur·rices placent désormais l’écologie parmi leurs premières préoccupations, la droite tente de se frayer un chemin sur un terrain depuis longtemps investi par la gauche et les Verts.

On se souvient de la fameuse phrase de Jacques Chirac – « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs » – ou de la création du Grenelle de l’environnement par Nicolas Sarkozy. Mais quelles sont aujourd’hui les propositions de la droite sur le climat et le vivant ? Que font ses maires et ses élu·es en matière d’écologie ? Peut-on concilier croissance économique et lutte contre le changement climatique ? En somme, l’écologie de droite peut-elle nous sauver ?

GRATUIT sur inscription https://my.weezevent.com/lecologie-de-droite

Alors que les électeur·rices placent désormais l’écologie parmi leurs premières préoccupations, la droite tente de se frayer un chemin sur un terrain depuis longtemps investi par la gauche et les Verts.

On se souvient de la fameuse phrase de Jacques Chirac – « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs » – ou de la création du Grenelle de l’environnement par Nicolas Sarkozy. Mais quelles sont aujourd’hui les propositions de la droite sur le climat et le vivant ? Que font ses maires et ses élu·es en matière d’écologie ? Peut-on concilier croissance économique et lutte contre le changement climatique ? En somme, l’écologie de droite peut-elle nous sauver ?

❔C’est la question – volontairement provocatrice– à laquelle nous tenterons de répondre ce 4 avril, en compagnie d’Olivier Blond. Ex-directeur général de l’association Respire et délégué spécial à la lutte contre la pollution de l’air pour la Région Île-de-France, il a contribué au programme de la candidate LR Valérie Pécresse sur l’écologie. Opposant acharné de l’écologie “punitive”, et de la décroissance, il vient de faire naître l’institut Brunoy, un think tank qui vise à produire un nouveau récit sur “les écologies”. Face à lui, Pauline Rapilly Ferniot, jeune élue d’opposition (EELV) à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), où elle ferraille régulièrement avec la majorité Les Républicains, notamment sur l’écologie.

Soutien de Yannick Jadot, elle est porteuse d’une transformation plus profonde de la société, qu’elle confrontera à celle de son adversaire.”—Un moment épicé, pour apprendre et s’engager vraiment.

Ancienne gare de la Petite Ceinture réhabilitée depuis 2014 en tiers-lieu d’expérimentation éco-responsable, La REcyclerie sensibilise et mobilise le grand public aux enjeux et alternatives d’une société plus responsable et plus durable de manière ludique et non culpabilisante.

Plus d’infos www.larecyclerie.com



‘

83 boulevard Ornano 75018 Paris

‍♂️

Métro : Ligne 4 arrêt Porte de Clignancourt

Tram : T3 arrêt Porte de Clignancourt

Bus : 85 et 56

Vélib : Station N° 18032 Face 59, rue Belliard

Lundi – jeudi : 8:00 – 0:00

Vendredi : 8:00 – 02:00

Samedi : 12:00 – 02:00

Dimanche : 11:00 – 22:00

Programmation : programmation@larecyclerie.com

La REcyclerie 83 bd Ornano Paris 75018

Contact : https://fb.me/e/2V6o3INly

Date complète :

2022-04-04T19:00:00+01:00_2022-04-04T20:30:00+01:00

Vert le média