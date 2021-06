Notre lien à la nature Butte du petit paradis, 25 août 2021-25 août 2021, Wambrechies.

Butte du petit paradis, le mercredi 25 août à 10:00

L’album » Dans la forêt vierge de Allen et Butler » comme fil conducteur, nous partirons à la recherche de la chose la plus belle et la plus précieuse…Une invitation à découvrir notre lien à la nature au travers d’activités sensorielles, ludiques et artistiques. Balade animée par l’association Nord Nature Chico Mendès. Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans. Il est recommandé en extérieur pour les enfants entre 6 et 10 ans. NB : sont autorisés les masques chirurgicaux ou des masques « grand public » de catégorie 1. Les masques faits maison sont interdits. Nombre de places limité. Uniquement sur réservation par mail à : [[resanature@lillemetropole.fr](mailto:resanature@lillemetropole.fr)](mailto:resanature@lillemetropole.fr) Messages transmis : – Notre lien à la nature : la faune, la flore, les milieux naturels – Les liens dans la nature – Le respect de la nature Rendez-vous à 10h sur le chemin de halage, à gauche du château de Robersart à Wambrechies.

Animation gratuite sur réservation resanature@lillemetropole.fr

Animation gratuite sur réservation à destination du public familial.

Butte du petit paradis Château de Robersart, wambrechies Wambrechies Nord



