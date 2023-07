La restauration de tableau Notre histoire Musée de Rumilly Rumilly, 16 septembre 2023, Rumilly.

La restauration de tableau Samedi 16 septembre, 16h00 Notre histoire Musée de Rumilly gratuit sur inscription.

En 2022, le musée lance la restauration du Baptême du Christ afin de le présenter dans l’exposition temporaire.

Cette huile sur toile réalisée par le peintre Antoine Baud en 1845 et conservée dans l’église Sainte Agathe est exposée au musée pour la première fois et ce – depuis plus de 50 ans.

Conservé dans la tribune de l’église, le tableau a souffert de l’humidité et de la poussière. Il a été restauré par deux ateliers, le cadre par l’atelier de dorure d’Agniezka Derniaux et le tableau par l’atelier d’Isabelle Moreaux-Jouannet. La restauration a duré plusieurs mois.

Découvrez le travail effectué par les deux restauratrices, les techniques utilisées, leurs métiers.

Notre histoire Musée de Rumilly 5, place de la manufacture, 74150 Rumilly, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Rumilly 74150 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 64 64 18 http://www.mairie-rumilly74.fr [{« type »: « email », « value »: « contact@musee-rumilly74.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0450646418 »}] Comment décoder et comprendre la ville aujourd’hui ? Le musée interroge les multiples facettes de l’histoire de Rumilly ou comment les habitants construisent et vivent leur ville hier et aujourd’hui. Toute l’année, visites, animations, rencontres et conférences vous entraînent à la découverte des collections, et pour les plus jeunes, ateliers et visites ludiques sont au programme. parking

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

©musée de Rumilly- Antoine Baud