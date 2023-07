Bal et initiation à la danse Belle époque Notre histoire Musée de Rumilly Rumilly, 15 septembre 2023, Rumilly.

Bal et initiation à la danse Belle époque Vendredi 15 septembre, 16h15 Notre histoire Musée de Rumilly gratuit sur inscription

Avec la compagnie « Le quadrille d’Elsa ».

Bal sur la place du musée ! Des danses à regarder, des danses à pratiquer… Pour familles, jeunes et moins jeunes de tous âges… Rejoignez les danseurs et initiez-vous aux quadrilles, polkas et valses !

Notre histoire Musée de Rumilly 5, place de la manufacture, 74150 Rumilly, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Rumilly 74150 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 64 64 18 http://www.mairie-rumilly74.fr [{« type »: « email », « value »: « contact@musee-rumilly74.fr »}] Comment décoder et comprendre la ville aujourd’hui ? Le musée interroge les multiples facettes de l’histoire de Rumilly ou comment les habitants construisent et vivent leur ville hier et aujourd’hui. Toute l’année, visites, animations, rencontres et conférences vous entraînent à la découverte des collections, et pour les plus jeunes, ateliers et visites ludiques sont au programme. parking

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T16:15:00+02:00 – 2023-09-15T17:15:00+02:00

©Quadrille d’Elsa