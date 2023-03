Visite de l’exposition 10 ans déjà! Trésors et souvenirs Notre histoire, musée de Rumilly, 13 mai 2023, Rumilly.

Visite de l’exposition 10 ans déjà! Trésors et souvenirs Samedi 13 mai, 14h30 Notre histoire, musée de Rumilly Gratuit, réservation obligatoire

D’un premier musée en 1888 présentant les collections personnelles de minéralogie et d’Histoire naturelle d’érudits locaux, à un musée associatif axé sur les arts et traditions populaires du territoire, le musée Notre Histoire est aujourd’hui, dix ans après son ouverture, un musée vivant où les disciplines, les époques, les thématiques se croisent et dialoguent entre elles.

Accompagnés de la guide, explorez le cabinet de curiosité, voyagez à travers l’histoire du musée et parcourez 10 ans d’expositions, de projets, de recherches, et de travail sur les collections.

Notre histoire, musée de Rumilly 5 place de la manufacture, Rumilly, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Rumilly 74150 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Comment décoder et comprendre la ville aujourd'hui ? Le musée interroge les multiples facettes de l'histoire de Rumilly ou comment les habitants construisent et vivent leur ville hier et aujourd'hui. Visites, animations, rencontres et conférences vous entraînent à la découverte des collections, et pour les plus jeunes, ateliers et visites ludiques sont au programme.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T14:30:00+02:00 – 2023-05-13T15:20:00+02:00

© Musée de Rumilly