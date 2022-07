Sur les traces du 17e siècle à Rumilly Notre histoire Musée de Rumilly, 18 septembre 2022, Rumilly.

Entrée libre

Balade urbaine

Notre histoire Musée de Rumilly 5, place de la manufacture, 74150 Rumilly, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Rumilly 74150 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes parking

A l'aide du Theatrum Sabaudiae un plan daté de 1674 et d'extraits d'archives, plongeons au cœur de la cité du 17e siècle.

A l’aide du Theatrum Sabaudiae un plan daté de 1674 et d’extraits d’archives, plongeons au cœur de la cité du 17e siècle. Que reste-il du Rumilly de l’époque moderne ? Quel était le quotidien des rumilliens ? Quelles transformations la ville a-t-elle connues à cette époque ?

Partons à la recherche des traces du 17e siècle à Rumilly!



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-18T14:30:00+02:00

2022-09-18T16:00:00+02:00

musée de Rumilly