Notre Histoire Le Montfort Théâtre, 17 novembre 2021, Paris.

Notre Histoire

du mercredi 17 novembre au samedi 27 novembre à Le Montfort Théâtre

Notre histoire est un spectacle pour deux interprètes et deux Intelligences Artificielles. Notre histoire interroge l’antisémitisme et nos identités troubles à travers le prisme d’une relation amoureuse (réelle). Stéphane est Juif séfarade et Jana est Allemande. Quand ils se rencontrent en 2008, il la croit Juive ashkénaze. Malgré ce quiproquo de départ, ils vivent ensemble depuis 10 ans et ont une enfant. Aujourd’hui, leur fille de 9 ans les oblige à un check- up identitaire. Notre histoire est la tentative de mettre en jeu leur mémoire approximative et de se confronter aux questions de leurs origines de la Shoah et à l’antisémitisme qui persiste. **{ PRESSE }** Le sujet était sacrement périlleux. Et pourtant Jana Klein et Stéphane Schoukroun, en couple à la ville comme à la scène, s’en sortent haut la main, forts de la sincérité de leur démarche et de la justesse de leur positionnement respectif. (…) On rit beaucoup contre toute attente dans ce spectacle grave nourri à la source d’une intimité qui se frictionne à sa propre histoire autant qu’à la grande. _Marie Plantin, Théâtre_ Une partition tout en nuances, à découvrir. (…) L’ensemble compose une quête tenace entre réalité et fiction, traversée d’humour, questionnant sans relâche ce qui fait transmission, à la fois au présent par la projection affective et symbolique que propose le couple… _Agnès Santi, La Terrasse_ **{ DISTRIBUTION }** **_conception, écriture et jeu :_** _Stéphane Schoukroun et Jana Klein_ **_assistanat_** _: Baptiste Febvre_ **_regard dramaturgique_** _: Laure Grisinger_ **_collaboration artistique_** _: Christophe Lemaitre_ **_scénographe/plasticienne_** _: Jane Joyet_ **_conception lumières_** _: Léandre Garcia Lamolla_ **_créateur sonore_** _: Pierre Fruchard_ **_création vidéo_** _: Frédérique Ribis_ **_conseiller intelligence artificielle_** _: Nicolas Zlatoff_ **_administration/production_** _: Clara Duverne_ **_presse/relations extérieures_** _: Olivier Saksik et Manon Rouquet_

Tarif découverte 5€

Cie (S)-Vrai, Stéphane Schoukroun

Le Montfort Théâtre 106 rue Brancion, 75015, Paris Paris Paris 15e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-17T20:30:00 2021-11-17T21:40:00;2021-11-18T20:30:00 2021-11-18T21:40:00;2021-11-19T20:30:00 2021-11-19T21:40:00;2021-11-20T20:30:00 2021-11-20T21:40:00;2021-11-21T20:30:00 2021-11-21T21:40:00;2021-11-22T20:30:00 2021-11-22T21:40:00;2021-11-23T20:30:00 2021-11-23T21:40:00;2021-11-24T20:30:00 2021-11-24T21:40:00;2021-11-25T20:30:00 2021-11-25T21:40:00;2021-11-26T20:30:00 2021-11-26T21:40:00;2021-11-27T20:30:00 2021-11-27T21:40:00