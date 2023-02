Notre grand pari pour 2050 : de l’imagination à l’action La REcyclerie, 15 février 2023, Paris.

Le mercredi 15 février 2023

de 19h00 à 20h30

. gratuit

Imagine. L’Île-de-France en 2050. Les mouvements pour la justice sociale et climatique ont été entendus et la vie dans notre région a radicalement changé. Le rapport au vivant, au travail, au logement, aux transports, au politique, à l’agriculture, et même à la fête ne sont plus les mêmes. Le collectif est plus puissant.

Ce futur désirable, c’est celui écrit par les membres d’Alternatiba Paris dans leur livre Notre grand pari, métamorphoser l’Île-de-France. Avec force, ils et elles décrivent un horizon souhaitable… et atteignable !

À l’occasion de la sortie de ce livre, Alternatiba Paris t’invite à une soirée-débat au cours de laquelle des acteur·ices œuvrant pour une région plus soutenable prendront la parole pour raconter leur action et leur quotidien !

(Places limitées, n’oublie pas de t’inscrire gratuitement sur la billetterie Helloasso !)

INFORMATIONS PRATIQUES

La REcyclerie est une ancienne gare de la Petite Ceinture de Paris, réhabilitée en 2014 en tiers-lieu qui sensibilise toute l’année à l’éco-responsabilité, de manière positive et non culpabilisante. Ce lieu de Sinny&Ooko repose sur 4 piliers : une programmation éco-culturelle de 300 événements par an, un atelier de réparation de petit électroménager, une ferme urbaine de 1000m2 et un café-cantine labellisé 3 écotables.C’est où ? 83 boulevard Ornano 75018 Paris

Comment venir ?

Métro : Ligne 4 arrêt Porte de Clignancourt

Tram : T3 arrêt Porte de Clignancourt

Bus : 85 et 56 Vélib : Station N° 18032 Face 59, rue Belliard

⏱Les horaires de la REcyclerie

Lundi – jeudi : 8:00 – 0:00

Vendredi : 8:00 – 02:00

Samedi : 11:00 – 02:00

Dimanche : 11:00 – 22:00

La REcyclerie 83 boulevard Ornano 75018 Paris

Contact : https://fb.me/e/2BHM8vb5x www.helloasso.com/associations/alternatiba-paris/evenements/notre-grand-pari-de-l-imagination-a-l-action

Alternatiba Paris