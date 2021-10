Notre géniale nature, une incroyable source d’inspiration Théâtre de Saint-Dizier, 21 octobre 2021, Saint-Dizier.

Notre géniale nature, une incroyable source d’inspiration

Théâtre de Saint-Dizier, le jeudi 21 octobre à 18:30

En lien avec l’exposition “Le Génie de la Nature” présentée à Saint-Dizier, les photographes Sabine Bernert et Christine Denis-Huot vous feront découvrir leur métier, leur passion pour la Nature et toutes ses sources d’inspiration, et les histoires de leurs photographies.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles et le respect des consignes sanitaires

Conférence par Sabine Bernert et Christine Denis-Huot, photographes

Théâtre de Saint-Dizier Place Aristide Briand, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier Centre-Ville Haute-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-21T18:30:00 2021-10-21T19:30:00