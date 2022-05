Notre futur

Une pièce de G. Feydeau, par la Cie Acaly

Henriette de Tréville et sa cousine Valentine, innocente jeune fille, parlent d’amour et de leurs futurs époux. Quand Valentine dévoile le nom de son prétendant, Henriette découvre qu’il s’agit du même homme. La situation se corse entre les deux femmes, mais le journal annonce le prochain mariage de Monsieur de Neyriss avec une riche héritière…

Le public se retrouve témoin de ce pugilat entre les deux cousines qui deviennent soudain rivales ! Un moment savoureux à partager ! Durée du spectacle : 1h10

Tarifs : Adultes 6.50 €, 8-18 ans 4 €, gratuit pour les – de 8 ans Notre futur

