2022-10-21 18:00:00 – 2022-10-21

Bouches-du-Rhne Marseille 9e Arrondissement Il nous faut mettre cette progression en parallèle avec la forte dégradation de notre environnement (nourriture, air, sol, etau etc.).

Nous prendrons comme exemple l’exposition aux perturbateurs endocriniens pour illustrer le danger que représente l’environnement chimique sur notre santé et celle des générations futures.



Cette conférence débat sera présentée par Gilles Nalbone du Réseau Environnement Santé en partenariat avec l’Association Santé Littoral Sud. La forte progression des maladies chroniques qui a commencé depuis le seconde moitié du XXe siècle nous oblige à en évaluer les causes profondes. Centre socio-culturel Mer et Colline 16 boulevard de la Verrerie Marseille 9e Arrondissement

