NOTRE DROLE HISTOIRE DE FRANCE Taissy Taissy Catégories d’évènement: 51500

Taissy

NOTRE DROLE HISTOIRE DE FRANCE Taissy, 1 octobre 2022, Taissy. NOTRE DROLE HISTOIRE DE FRANCE Esplanade Jean Colbert CENTRE DE CONFERENCES ET D’ANIMATION Taissy

2022-10-01 17:00:00 – 2022-10-29 18:30:00 Esplanade Jean Colbert CENTRE DE CONFERENCES ET D’ANIMATION

Taissy 51500 Taissy Vous n’aimez pas l’histoire ! C’est ennuyeux, triste… Après ce spectacle vous ne la verrez plus jamais du même oeil. C’est parce que vous n’avez jamais croisé cette professeure qui, elle sait nous dénicher les contours intéressants de notre belle histoire de France, les moments insolites, cocasses, des instants à mourir de rire ! En sortant, on se dit mais pourquoi nos professeurs ne nous ont jamais raconté tout ça ? Comment Louis XIV montra son postérieur à des centaines de personnes, comment le Président Félix Faure cassa sa pipe dans les bras de sa maîtresse dans les salons de l’Elysée, le président Deschanel traité de fou, vous saurez tout.” Un spectacle rafraîchissant à partager en famille. Artiste :

Vous n'aimez pas l'histoire ! C'est ennuyeux, triste… Après ce spectacle vous ne la verrez plus jamais du même oeil.

+33 6 23 29 60 54
https://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/ticket-evenement/cafe-theatre-notre-drole-histoire-de-france-man7sgj2-lt.htm

Colette Cazin Esplanade Jean Colbert CENTRE DE CONFERENCES ET D’ANIMATION Taissy

