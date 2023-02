NOTRE DROLE HISTOIRE DE FRANCE ESPACE DE MONTISSION ST JEAN LE BLANC Catégories d’Évènement: 45650

NOTRE DROLE HISTOIRE DE FRANCE ESPACE DE MONTISSION, 24 février 2023 00:00, ST JEAN LE BLANC

Seb Martinez. De 2023-02-24 à 2023-11-18 19:00. Tarif : 21.8 euros

Vous n'aimez pas l'Histoire ? C'est ennuyeux, triste… Après ce spectacle vous ne la verrez plus jamais du même oeil. C'est parce que vous n'avez jamais croisé cette professeure qui, elle, sait vous dénicher les contours intéressants de la belle Histoire de France, les moments insolites, cocasses, des instants à mourir de rire ! En sortant, vous vous demanderez pourquoi vos professeurs ne vous ont jamais raconté tout ça ! Comment Louis XIV montra son postérieur à des centaines de personnes, comment le Président Félix Faure cassa sa pipe dans les bras de sa maîtresse dans les salons de l'Elysée, le président Deschanel traité de fou, vous saurez tout. Un spectacle à partager en famille.

