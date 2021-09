Notre démocratie à l’épreuve de la pandémie Auditorium des Champs Libres, 26 octobre 2021, Rennes.

Notre démocratie à l’épreuve de la pandémie

Auditorium des Champs Libres, le mardi 26 octobre à 20:30

La pandémie confronte notre société à des responsabilités et à choix qui engagent les valeurs de la démocratie Depuis février 2020 l’exécutif arbitre des décisions difficiles dans un contexte d’incertitude, de vulnérabilités et souvent de défiance. Trouver les bons équilibres entre libertés individuelles et enjeux de santé publique justifiait une intelligence du réel et une concertation qu’une gouvernance confinée n’a pas su comprendre. Un devoir d’inventaire s’impose pour mieux assumer ensemble les enjeux de la crise sanitaire dans la durée. Critique et constructif, Emmanuel Hirsch défend avec conviction une exigence éthique “quoi qu’il en coûte”. Dédicaces à l’issue de la conférence

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Rencontre amplifiée et interprétée en LSF

Auditorium des Champs Libres 10 cours des Alliés, 35000 RENNES Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine



2021-10-26T20:30:00 2021-10-26T21:30:00