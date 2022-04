Notre-Dame en musique : trio Zadig Collège des Bernardins, 21 mai 2022, Paris.

Notre-Dame en musique : trio Zadig

Collège des Bernardins, le samedi 21 mai à 18:00

Le brillant Trio Zadig interprète le plus célèbre des Trios pour piano dont le thème initial est universellement connu. Programme Franz Schubert (1797-1828) : Trio op. 100 Biographie Trio Zadig Récompensé par onze prix internationaux, le Trio Zadig captive le public par sa virtuosité, son élégance, et son enthousiasme irrésistible. C’est dans l’amitié que le Trio puise toute sa force. Boris Borgolotto et Marc Girard Garcia sont de véritables amis d’enfance, qui ont étudié au CNSM de Paris, puis à Vienne. En 2014, ils croisent Ian Barber, pianiste américain de la classe d’André Watts à l’Université d’Indiana avec qui le courant passe immédiatement. Rapidement, le Trio remporte de nombreux prix (1er prix Fnapec, 2e Prix Fischoff), et se produit dans le monde entier (Wigmore Hall, Shanghai City Theater, Philharmonie de Paris, Concertgebouw d’Amsterdam). Il est l’invité d’émissions musicales sur Radio France et Musiq’3 et est diffusé sur Mezzo TV. Aujourd’hui, le Trio Zadig est résident de ProQuartet et de la Fondation Singer-Polignac à Paris, de Le Dimore del Quartetto en Italie, et également Artiste associé à La Chapelle Musicale Reine Elisabeth en Belgique. Le Trio Zadig compte déjà deux disques à son actif, « Something in Between » (ffff Télérama) et « Les Saisons », et sortira en septembre « Orpheus », un album en hommage à Camille Saint-Saëns Récompensé par onze prix internationaux, le Trio Zadig captive le public par sa virtuosité, son élégance, et son enthousiasme irrésistible. C’est dans l’amitié que le Trio puise toute sa force. Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/notre-dame-en-musique-trio-zadig

Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 5e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T18:00:00 2022-05-21T20:00:00