Se divertir en écoutant et en dégustant ? Pour la première fois au Collège des Bernardins, une autre manière d’écouter la musique et de découvrir avec la complicité du Trio Arnold ce chef-d’œuvre mozartien tout au long de ses 6 mouvements. Programme Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) : Divertimento K 563 Biographie Le Trio Arnold est né en 2018 de la rencontre de trois jeunes solistes, Shuichi Okada (Violon) Manuel Vioque-Judde (Alto) et Aurélien Pascal (Violoncelle) qui remplace Bumjum Kim, violoncelliste habituel du Trio. Tous lauréats de grands concours internationaux (Lipizer, Markneukirchen, Primrose, Tertis, Osaka…), ils sont régulièrement appelés à jouer sur les plus grandes scènes tant en solistes qu’en musique de chambre : Le Victoria Hall de Genève, Le théâtre des Champs Elysée, La Philharmonie de Paris, salle Pleyel, la Fondation Louis Vuitton, la philharmonie de Berlin, la Philharmonie de Liège, Schloss Elmau, le Matsumoto Harmony Hall ou encore au Tanglewood Seiji Ozawa Hall… Grandement influencé par une décennie de formation à la prestigieuse académie internationale de musique de chambre du chef d’orchestre Seiji Ozawa où ils reçoivent les conseils de Pamela Frank, Nobuko Imai et Sadao Harada, l’ensemble se caractérise par la recherche constante d’une sonorité d’une grande homogénéité habituellement exclusivement réservée aux quatuors à cordes. Le trio Arnold a enregistré le cycle des trois trios à cordes de l’opus 9 de Beethoven, paru en 2021 sur le Label Mirare. Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/notre-dame-en-musique-trio-arnold Notre-Dame en musique. Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 5e Arrondissement Paris

