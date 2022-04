Notre-Dame en musique : quatuor Mona Collège des Bernardins, 22 mai 2022, Paris.

Notre-Dame en musique : quatuor Mona

Collège des Bernardins, le dimanche 22 mai à 16:00

Le Quatuor Mona, New Generation Artist de la BBC, brûle les étapes et offre un chef-d’œuvre de la période classique et contemporaine avec le 2e quatuor de la compositrice finlandaise Kaija Saariaho née en 1952. Programme Ludwig van Beethoven (1770-1827) : Quatuor op. 59 n° 2 Kaija Saariaho (1952- …) : Terra Memoria Biographie Quatuor Mona Fondé en 2018, le Quatuor Mona est né de la rencontre de 4 jeunes musiciennes issues des quatre coins du monde : la Lettonne Eléna Buksha, violon 1, la Française Charlotte Chahuneau, violon 2, l’Américaine Arianna Smith, alto, et la Coréenne Christine J. Lee, violoncelle. Basé à Paris, le quatuor a eu la chance de se former auprès de professeurs éminents tel Günter Pichler à la Escuela Superior Reina Sofia de Madrid, François Salque au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, et de bénéficier des conseils de LucMarie Aguera, Mathieu Herzog et du Quatuor Modigliani. Artistes en résidence à la Fondation Singer Polignac à Paris, à la Fondation Villa Musica en Allemagne et à Dimore Del Quartetto en Italie, elles sont conscientes de la nécessité de maintenir leur engagement dans les milieux alternatifs, auprès des jeunes publics, des hôpitaux et des milieux défavorisés ; c’est pourquoi leur partenariat avec ProQuartet el Live Music Now leur tient aussi particulièrement à cœur. Si elles investissent les grandes salles de concert classique de Paris et les Festivals prestigieux, elles sont également extrêmement curieuses des diverses formes possibles de réalisation artistique. Elles souhaitent transmettre leur passion commune pour le répertoire du quatuor à cordes, mais aussi des disciplines plus transversales. Le Quatuor Mona est engagé pour la saison à venir sur un spectacle autour de « L’Inachevé » avec Jean François Zygel, ainsi que sur une création France Culture adaptée de « Gatsby le Magnifique » au Théâtre du Chatelet, au carrefour du jazz, de la musique classique, de la pop et du Hip-Hop. Les quatre musiciennes du Quatuor Mona sont en permanence à la recherche d’un équilibre entre l’étude du répertoire consacré au quatuor à cordes et la redécouverte d’œuvres moins connues comme celles de Germaine Tailleferre, de Vitelza Kapralova, ou de la compositrice finlandaise Kaija Saariaho, vainqueur des Victoires de la Musique Classique en 2022 dans la catégorie Compositeur, qu’elles interprètent lors du concert. Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/notre-dame-en-musique-quatuor-mona

Notre-Dame en musique.

Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 5e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-22T16:00:00 2022-05-22T18:00:00